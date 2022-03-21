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Kontrolden çıkan araç takla attı 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kontrolden çıkan araç takla attı 1 yaralı

Muğla'nın Milas ilçesinde seyir halinde olan bir aracın kontrolden çıkarak takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Muğla'nın Milas ilçesinde seyir halinde olan bir aracın kontrolden çıkarak takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 23 Nisan Bulvarı'nda seyreden 48 LF 480 plakalı araç henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıktı. Refüjü aşarak ağaca çarpan araç takla attı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü hastaneye sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA

Kontrolden çıkan araç takla attı 1 yaralı

Kontrolden çıkan araç takla attı 1 yaralı

Kontrolden çıkan araç takla attı 1 yaralı

Kontrolden çıkan araç takla attı 1 yaralı

Kontrolden çıkan araç takla attı 1 yaralı

Kontrolden çıkan araç takla attı 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

23 Nisan, Tragger, Muğla, 3. Sayfa, Haberler

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