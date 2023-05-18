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Kontrolden çıkan araç refüje çarptı: 1 yaralı

Kontrolden çıkan araç refüje çarptı: 1 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Malatya'da sürücünün kontrolünden çıkan otomobilin refüje çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Malatya'da sürücünün kontrolünden çıkan otomobilin refüje çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, 10.00 sıralarında Malatya-Ankara Karayolu Maşti mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.H. yönetiminde kent merkezi istikametine seyir halinde 44 ACN 242 plakalı Skoda marka otomobil, sürücünün kontrolden çıkarak refüje çarptı. Kazada araç sürücüsü yaralandı.

Yaralı sürücü ihbar üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, kazaya karışan araç, çekici marifetiyle bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tragger Malatya 3. Sayfa Haberler

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