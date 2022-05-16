Kontrolden çıkan araç mısır tarlasına devrildi: 2 yaralı - Haberler

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Kontrolden çıkan araç mısır tarlasına devrildi: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kontrolden çıkan araç mısır tarlasına devrildi: 2 yaralı

Manisa'nın Salihli ilçesinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki mısır tarlasına devrilen hafif ticari araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

SALİHLİ, MANİSA (İHA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki mısır tarlasına devrilen hafif ticari araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, Adala-Çapaklı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.S.(36) yönetimindeki 45 UC 704 plakalı hafif ticari araç, seyir halinde iken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki mısır tarlasına devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile yolcu konumunda bulunan M.A.(42) yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tragger, Salihli, Manisa, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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