Nevşehir'de kontrolden çıkan otomobil kırmızı ışıkta bekleyen 2 araca çarparak durabildi. O anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kontrolden çıkan araç, iki araca çarparak durabildi

Kontrolden çıkan araç, iki araca çarparak durabildi

NEVŞEHİR - Nevşehir'de kontrolden çıkan otomobil kırmızı ışıkta bekleyen 2 araca çarparak durabildi. O anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza Lale Caddesi Meteris kavşağında meydana geldi. Yeşil ışık yandıktan sonra geçen otomobil sürücüsü, bir anda direksiyon hakimiyetini kaybederek Osmanlı Caddesi üresinde bulunan ve kırmızı ışıkta bekleyen iki otomobile çarparak durabildi.

Araçlarda maddi hasar meydana gelirken kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.