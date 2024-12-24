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Kontrolden Çıkan Araç Enerji Nakil Hattı Direğine Çarptı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kontrolden çıkan hafif ticari bir araç enerji nakil hattı direğine çarparak 40 metre sürüklendi. Kaza sonucunda yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı, yol ulaşıma kapandı.

Kontrolden çıkan araç enerji nakil hattı direğine çarptı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari araç enerji nakil hattı direğine çarptı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Ortaköy Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Ortaköy'den İnegöl'e seyir halinde olan Yusuf Ö. idaresindeki 35 BLF 602 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki enerji nakil hattı beton direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç 40 metre sürüklenirken, beton direk yola devrildi. Yol ulaşıma kapandı. Kaza sonucu yaralanan sürücü kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kontrolden Çıkan Araç Enerji Nakil Hattı Direğine Çarptı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SALİH BİLAL ASLAN - 3.Sayfa
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