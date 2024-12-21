Kontrolden çıkan araç elektrik direğine çarptı: 2 yaralı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen tek taraflı kazada otomobil elektrik direğine çarptı, kaza neticesinde 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İnegöl'e bağlı Ortaköy Mahallesi yolu üzerinde seyir halinde olan Celal A. yönetimindeki 43 HY 871 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesiyle yoldan çıktı. Otomobil yol kenarındaki elektrik direğine çarparak durabildi. Kaza sonucu sürücü Celal A. ve yolcu Habibe B. yaralandı.

Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.