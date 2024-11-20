Üye Girişi
Haberler

Kontrolden Çıkan Araç Durağa Daldı, Facianın Eşiğinden Dönüldü

Kontrolden Çıkan Araç Durağa Daldı, Facianın Eşiğinden Dönüldü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde D100 Karayolu'nda bir hafif ticari aracın direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu otobüs durağına dalması sonucu oluşan kazada yaralı bulunmadı. Durakta yolcu olmaması ise olası bir faciayı önledi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesi D100 Karayolu'nda kontrolden çıkan hafif ticari araç durağa daldı. Durakta yolcu olmaması faciayı önledi.

Kaza, 23.30 sıralarında D100 Karayolu eski cezaevi mevkiinde meydana geldi. 26 PE 544 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesi, kontrolden çıkarak otobüs durağına daldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralı bulunmazken, durakta kimsenin olmaması facianın önüne geçti. Kaza sebebiyle D100 Karayolu'nun İstanbul istikametinde yoğunluk oluştu.

Araç çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Karadağ'a 3-1 yenilen A Milli Takımımız, A Ligi'ne yükselme şansını play-offa bıraktı

Elimizdeki bileti Galler'e kaptırdık

 A Milli Takımımız play-offtaki muhtemel rakipleri belli oldu

İşte Muhtemel rakiplerimiz

 Duruşmada kullandığı Kurtlar Vadisi repliği dikkat çekmişti! Fırat Sarı'yı CİMER'e ilk şikayet eden kişi olduğu ortaya çıktı

Fırat Sarı'yı CİMER'e ilk şikayet eden kişi olduğu ortaya çıktı
Şafak Hastanesinin sahibinden 16 bin yanlış ameliyat için skandal sözler

Şafak Hastanesinin sahibi konuştu! 16 bin yanlış ameliyat için skandal sözler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Türkiye Uluslar Ligi play off maçı ne zaman kiminle oynanacak, muhtemel rakipler kim? Manisa elektrik kesintisi! 20-21 Kasım Turgutlu, Şehzadeler, Salihli elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 20-21 Kasım Küçükçekmece, Şişli, Çekmeköy elektrik kesintisi ne zaman gelecek? 20-21 Kasım Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Meram, Ereğli, Beyşehir elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Antalya elektrik kesintisi! 20-21 Kasım Alanya, Manavgat, Döşemealtı elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Ankara elektrik kesintisi! 20-21 Kasım Yenimahalle, Sincan, Mamak elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Montella istifa etti mi, kovuldu mu? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 20-21 Kasım Bornova, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 20-21 Nizip, Şehitkamil, İslahiye elektrik kesintisi listesi Bursa elektrik kesintisi! 20-21 Kasım Nilüfer, Mudanya, Gürsu elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Adana elektrik kesintisi! 20-21 Kasım Çukurova, Karataş, İmamoğlu elektrik kesintisi ne zaman biter?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.