Kontrolden Çıkan Araç Durağa Daldı, Facianın Eşiğinden Dönüldü
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde D100 Karayolu'nda bir hafif ticari aracın direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu otobüs durağına dalması sonucu oluşan kazada yaralı bulunmadı. Durakta yolcu olmaması ise olası bir faciayı önledi.
Kocaeli'nin İzmit ilçesi D100 Karayolu'nda kontrolden çıkan hafif ticari araç durağa daldı. Durakta yolcu olmaması faciayı önledi.
Kaza, 23.30 sıralarında D100 Karayolu eski cezaevi mevkiinde meydana geldi. 26 PE 544 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesi, kontrolden çıkarak otobüs durağına daldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralı bulunmazken, durakta kimsenin olmaması facianın önüne geçti. Kaza sebebiyle D100 Karayolu'nun İstanbul istikametinde yoğunluk oluştu.
Araç çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ