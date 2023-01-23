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Kontrolden çıkan araç bahçe duvarını yıktı: 4 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Kontrolden çıkan araç bahçe duvarını yıktı: 4 yaralı

Gaziantep'te kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki apartmanın bahçe duvarını yıkarak durabildi.

Gaziantep'te kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki apartmanın bahçe duvarını yıkarak durabildi. Meydana gelen kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Şehitkamil ilçesi Sarıgüllük Mahallesi Zübeyde Hanım Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bulvar üzerinde seyir halinde olan plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyeti kaybolduktan sonra yol kenarındaki apartmanın bahçe duvarına çarparak durabildi.

Otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı

Meydana gelen kazada otomobil içerisinde bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların genel durumunun iyi olduğu bildirildilirken feci kaza sonucu otomobil hurda haline geldi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Şehitkamil Gaziantep 3. Sayfa Haberler

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