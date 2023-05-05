Kontrolde çıkan motosiklet devrilirken, 1 kişi yaralandı

Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkarak devrilen motosikletteki yolcu yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik kent merkezinden İstasyon Mahallesine seyir halindeki 11 ABJ 747 plakalı motosiklet sürücüsü Burak M., Karayolları kavşağına geldiği esnada aracın kontrolünü kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet devrilirken, araçta yolcu olarak bulunan Ali Eren S. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK