Konteynır yüklü tır köprü altına sıkıştı

Zonguldak'ın Fevkali Köprüsü altında konteyner yüklü tır sıkıştı.

Olay, akşam saatlerinde Zonguldak çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir içinden Ankara istikametine giden sürücüsünün adı henüz öğrenilemeyen 52 ACC 519 plakalı konteyner yüklü tır köprü altında sıkışarak yan şekilde kaldı. Köprüye sıkışan tır için bölgeye itfaiye ve trafik ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler trafiği Acılık Caddesi'nden vererek trafik akışını sağladı. - ZONGULDAK