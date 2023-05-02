Üye Girişi
Haberi Paylaş
Konteynerde çıkan yangın söndürüldü

Konteynerde çıkan yangın söndürüldü

3. Sayfa Haberleri

Kırklareli'nde bir serada bulunan konteynerde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Kırklareli'nde bir serada bulunan konteynerde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesine bağlı Turgutbey köyü yakınlarında bulunan bir çilek serasındaki konteyner henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen konteyner kullanılmaz hale geldi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Lüleburgaz Kırklareli İtfaiye 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title