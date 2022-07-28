Konteyner tuvalet alev alev yandı Konteyner tuvalet alev alev yandı Muğla'nın Menteşe ilçesinde sosyal kültürel etkinliklerin yapıldığı alanda çıkan yangında konteyner tuvaletler küle döndü. Konteyner tuvalet alev alev yandı MUĞLA - Muğla'nın Menteşe ilçesinde sosyal kültürel etkinliklerin yapıldığı alanda çıkan yangında konteyner tuvaletler küle döndü. Konteynerler tuvaletlerdeki yangını gören vatandaşlar durumu 112 acil hattına bildirmesi üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangın bölgesine gelerek alevleri söndürdü. Yangının neden çıktığı belirlenmezken polis yangın ile ilgili soruşturma başlattı. 3. Sayfa İhlas Haber Ajansı / Aykut Kurt İtfaiye Muğla 3. Sayfa Yerel Haberler

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