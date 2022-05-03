Konteyner alevlere teslim oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Konteyner alevlere teslim oldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Konteyner alevlere teslim oldu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde işçilerin kaldığı konteyner, çıkan yangın sonucu alevlere teslim oldu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde işçilerin kaldığı konteyner, çıkan yangın sonucu alevlere teslim oldu. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yalıkavak Geriş Mahallesi'nde bir şantiyede işçilerin koğuş olarak kullandığı konteynerde elektrik aksamından yangın başladı. Kısa sürede büyüyen yangında konteyner alevlere teslim oldu. Yangından çıkan dumanlar, Yalıkavak'ın büyük bölümünden görüldü.

İhbar üzerine Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangın yerine sevk edildi. Ekipler, alev alev yanan konteynere müdahale etti.

Yangın ormanlık alana sıçramadan söndürülerek soğutma çalışması yapılırken, konteyner kullanılmaz hale geldi. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Yangın, Bodrum, Muğla, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title