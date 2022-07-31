- Sefo konserinde yumruklar havada uçuştu

KOCAELİ - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde düzenlenen Sefo konserinde gençlerin arasında çıkan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga anları ve izdiham kameralara yansırken, bir hayranı da Sefo'ya sarılabilmek için kendisini sahneye attı.

Rapçi Sefo, Körfez ilçesinde konser verdi. Yarımca Sahili'nde düzenlenen konsere, yüzlerce genç katıldı. Konser sırasında henüz belirlenmeyen sebepten dolayı gençler arasında tartışma çıktı. Daha da büyüyen tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Güvenlik görevlileri gençleri ayırabilmek için yoğun çaba sarf etti. Bir hayranı ise Sefo'ya sarılabilmek için kendisini sahneye attı. Genç, Sefo'nun yanına gidemeden güvenlik görevlileri tarafından sahneden indirildi. Gençler arasındaki gerginlik, konserin bitmesiyle birlikte dışarıya taşındı. Olay, polis ekiplerinin müdahalesiyle son buldu.