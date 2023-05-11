Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki sel felaketinde can kaybı 430'a yükseldi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Güney Kivu eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 430'a yükselirken, 5 binden fazla kayıp olduğu aktarıldı.

Orta Afrika ülkesi Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Güney Kivu eyaletinde yer alan Kalehe bölgesinde 4 Mayıs'ta meydana gelen sel felaketinde can kaybı artmaya devam ediyor. Nyamukubi ve Bushushu köylerini etkileyen sellerde, hayatını kaybedenlerin sayısı 430'a yükseldi.

5 binden fazla kayıp var

Kalehe bölgesi sivil savunma yetkilisi Delphin Mbirimbi yaptığı açıklamada, sivil toplum kuruluşlarından yardım isteyerek, "14 ceset daha bulduk. 5 bin 255'ten fazla kayıp var. Yetkililerden bazı yardımlar geldi ama ihtiyaç sayısına kıyasla önemsiz. Hasar çok büyük. Su kaynakları kirlendiği için bulaşıcı hastalık riski var" dedi.

"Ailemden 60 kişiyi kaybettim"

Sel felaketinden ailesinden 60 kişiyi kaybeden Nsimire yaptığı açıklamada, "Ailemden 60 kişiyi bu sellerde kaybettim, bizim evde 11 kişi öldü. Komşularla birlikte kalıyoruz, yemek bile bulmakta zorlanıyoruz" dedi.

"7 kişiyi kaybettim"

Annesini ve babasını sellerde kaybeden Rodriguez Lushisha, gözyaşları içinde Kongolu yetkililerinden yardım isteyerek, "7 kişiyi kaybettim, annem, babam, iki abim ve üç küçük erkek kardeşim. O günden beri arkadaşlarımla yaşıyorum ve bize yaşamamız için yer verecek olan yetkililerin kararını bekliyorum" dedi. - KİNŞASA