Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki sel felaketinde can kaybı 394'e yükseldi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Güney Kivu eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 394'e yükseldi.

Orta Afrika ülkesi Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Güney Kivu eyaletinde yer alan Kalehe bölgesinde meydana gelen sel felaketinde can kaybı arttı. Kalehe Bölgesi Yöneticisi Thomas Bakenga yaptığı açıklamada, sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 394'e yükseldiğini aktardı. Bakenga, Bushushu'da 142, Nyamukubi'de 132 ve Idjwi yakınlarındaki Kivu Gölü'nde 120 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldığını açıklayarak, "Perşembe gününden beri her dakika ceset buluyoruz ve onları gömüyoruz" dedi.

Ulusal yas ilan edildi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti hükümet, yarın "kayıp yurttaşların anısına" bayrakların yarıya indirilmesiyle bir günlük ulusal yas ilan edileceğini duyurdu. Öte yandan Kivu Gölü'nün diğer tarafında yer alan Ruanda'da ise en az 131 kişi seller ve toprak kaymaları nedeniyle hayatını kaybetmişti. - KİNŞASA