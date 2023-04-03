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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde tekne faciası: 6 ölü, 64 kayıp

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde tekne faciası: 6 ölü, 64 kayıp

3. Sayfa Haberleri

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Kivu Gölü'nde bir teknenin alabora olması sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 64 kişi de kayboldu.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Kivu Gölü'nde bir teknenin alabora olması sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 64 kişi de kayboldu.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Kivu Gölü'nde 150 yolcunun bulunduğu teken alabora oldu. İlk belirlemelere kazada 6 kişi hayatını kaybetti, 64 kişi de kayboldu. Yetkililer, Goma kentine giden teknedeki 80 kişinin kazadan sağ kurtarıldığını ifade ederek, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. - KİNŞASA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kongo 3. Sayfa Haberler

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