Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde tekne faciası: 6 ölü, 64 kayıp

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Kivu Gölü'nde bir teknenin alabora olması sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 64 kişi de kayboldu.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Kivu Gölü'nde bir teknenin alabora olması sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 64 kişi de kayboldu.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Kivu Gölü'nde 150 yolcunun bulunduğu teken alabora oldu. İlk belirlemelere kazada 6 kişi hayatını kaybetti, 64 kişi de kayboldu. Yetkililer, Goma kentine giden teknedeki 80 kişinin kazadan sağ kurtarıldığını ifade ederek, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. - KİNŞASA