Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde köye saldırı: 18 ölü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde köye saldırı: 18 ölü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde köye saldırı: 18 ölü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Ituri eyaletinde bir köye düzenlenen saldırıda en az 18 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Ituri eyaletinde bir köye düzenlenen saldırıda en az 18 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Uganda sınırındaki Ituri eyaletine bağlı Irumu bölgesinde bir köye dün gece saatlerinde saldırı düzenlendi. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamaya göre, saldırıda en az 18 kişi hayatını kaybetti. Köydeki birçok evin saldırganlar tarafından ateşe verilmesi sonucu yandığı belirtildi. Saldırının ardından güvenlik güçlerinin operasyon başlattığı öğrenildi.

Saldırıyı ülkenin doğusunda faaliyet gösteren Ugandalı örgüt Demokratik İttifak Güçleri (ADF) mensuplarının gerçekleştirdiği tahmin ediliyor.

Birleşmiş Milletler raporuna göre, Ocak 2021-Ocak 2022 tarihleri arasında ADF tarafından düzenlenen saldırılarda bin 300'den fazla kişi hayatını kaybetti. Uganda, örgütle mücadele için Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne bin 700 asker göndermişti. - KİNŞASA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kongo 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title