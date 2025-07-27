Kongo'da Kiliseye Saldırı: Can Kaybı 38'e Yükseldi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde kiliseye düzenlenen saldırıda can kaybı 38'e yükseldi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Ituri eyaletinde yer alan Komanda'da isyancı grup Müttefik Demokratik Güçler tarafından kiliseye düzenlenen saldırıda can kaybı arttı. Yetkililer, saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 38'e yükseldiğini açıklayarak, saldırıda 15 kişinin yaralandığını ve hala haber alınamayan kişiler olduğunu ifade etti. - KİNŞASA