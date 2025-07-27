Kongo'da İsyancıların Kiliseye Saldırısında 21 Kişi Hayatını Kaybetti

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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Ituri eyaletinde Müttefik Demokratik Güçler tarafından gerçekleştirilen kilise saldırısında en az 21 kişi yaşamını yitirdi. Saldırıda birçok ev ve dükkân da ateşe verildi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancı grup Müttefik Demokratik Güçler tarafından bir kiliseye düzenlenen saldırıda en az 21 kişi hayatını kaybetti.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Ituri eyaletinde yer alan Komanda'da isyancı grup Müttefik Demokratik Güçler tarafından kiliseye saldırı düzenlendi. Yerel saatle 01.00 sıralarında düzenlenen saldırıda en az 21 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda, çok sayıda ev ve dükkan ateşe verildi. Yetkililer, kurbanların çoğunun hem kilise içinde hem de dışında vurularak öldürüldüğünü ifade etti. - KİNŞASA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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