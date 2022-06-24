Konar göçer diye tabir edilen şahısların yaptığı hırsızlıklara karşı vatandaşlar uyarıldı

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde konar göçer diye tabir edilen şahıslar tarafından gerçekleştirilen hırsızlık olaylarına karşı vatandaşlar uyarıldı.

Emirdağ Kaymakamlığından yapılan açıklamada, gurbetçi nüfusun fazla yaşadığı ilçede vatandaşları uyararak, yaz aylarının gelmesiyle birlikte çadırlarda göçer vaziyette yasayan ve suç işlemeyi meslek haline getiren şahısların ilçe ilçe gezdiklerine dikkat çekildi. Açıklamada, "Vatandaşlarımızın apartman giriş kapılarını mutlaka kapalı tutmaları, otomat sistemi bağlatarak diyafonla zili çalan kime geldiğini doğrulamadan açmamaları, daire kapılarının hem alt hem üst kilitlerini mutlaka anahtarla kilitlemeleri, hırsızların çelik kapı dahi olsa kilitlenmeden kapatılan kapı dillerini dışarıdan kredi kartı tarzı sert bir cisim yada, ince sac plaka ile bile ittirerek kapıları açabildikleri, şüphelendikleri bir durumda gecikmeden 112'yi aramalarında fayda vardır" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa