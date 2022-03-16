Kaymakam, Boğazlar Bölge Komutanı ve komutanlar, Sahil Güvenlik ekipleriyle bir araya geldi - Haberler

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Kaymakam, Boğazlar Bölge Komutanı ve komutanlar, Sahil Güvenlik ekipleriyle bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kaymakam, Boğazlar Bölge Komutanı ve komutanlar, Sahil Güvenlik ekipleriyle bir araya geldi

Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu ile Sahil Güvenlik İstanbul Onarım Destek Komutanı Albay Karani Alankaya ve Enez Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş, Enez Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'nda incelemelerde bulundu.

Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu ile Sahil Güvenlik İstanbul Onarım Destek Komutanı Albay Karani Alankaya ve Enez Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş, Enez Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'nda incelemelerde bulundu.

Bir dizi ziyaretler için Edirne'nin Enez ilçesine gelen heyet, İlçe kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş'ın da yer aldığı toplantıda Enez Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'nda yürütülen çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Düzenlenen toplantının ardından Enez Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri ile bölgede inceleme yapan heyet, toplu hatıra fotoğrafı çekiminin ardından ziyareti sonlandırdı. - EDİRNE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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