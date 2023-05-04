Kömürlük yandı, patlamalar korkuttu

Kahramanmaraş'ta bir evin kömürlüğünde yangın çıktı. Yangın sırasında büyük bir gürültüyle patlayan tüp paniğe neden olurken, korku dolu anlar kameralara yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Onikişubat ilçesi Hacı Bayram Veli Mahallesi'nde bulunan iki katlı müstakil bir evin kömürlüğünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına ilk etapta çevredeki vatandaşlar müdahale etti. Vatandaşların uyarısı üzerine yanan evden bir genç koşarak çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın nedeniyle çıkan duman gökyüzünü kaplarken, yangın sırasında kömürlükte bulunan tüp bir anda büyük bir gürültü ile patladı. Patlama anı kameralara yansıdı. Çevredeki vatandaşların korku dolu bakışları arasında itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, ekiplerin çalışmalarıyla söndürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ