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Kömürlük hırsızını güvenlik kamerası ele verdi

3. Sayfa Haberleri

Kömürlük hırsızını güvenlik kamerası ele verdi

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir evin bodrum katından malzeme çalan hırsızı kamera kayıtları ele verdi.

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir evin bodrum katından malzeme çalan hırsızı kamera kayıtları ele verdi. Polis tarafından yakalanan şahıs, cezaevine konuldu.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde Büyük Cami Garip Baba Sokak üzerindeki bir adrese hırsız girmiş, evin bodrum katından buzdolabı motoru, hilti ve kablo çalan şahıs kaçmıştı. Ev sahibinin şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Konu ile ilgili araştırma başlatan Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemesinin ardından şüphelinin A.Ö. isimli şahıs olduğu tespit edildi. Daha sonra Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki bir adreste yakalanan hırsız adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık Edirne Keşan 3. Sayfa Haberler

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