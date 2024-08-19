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Kömür yüklü Mercedes devrildi: Yol trafiğe kapandı

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Çankırı'da kontrolden çıkan kömür yüklü tırın devrilmesi sebebiyle Kastamonu-Çankırı karayolu trafiğe kapandı. Yol tırın ve kömürlerin kaldırılması ile trafiğe açıldı.

Kömür yüklü Mercedes devrildi: Yol trafiğe kapandı

ÇANKIRI - Çankırı'da kontrolden çıkan kömür yüklü tırın devrilmesi sebebiyle Kastamonu- Çankırı karayolu trafiğe kapandı. Yol tırın ve kömürlerin kaldırılması ile trafiğe açıldı.

Kaza, Kastamonu'nun Korgun ilçesi Kastamonu- Çankırı karayolu Dikenli köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Emin Y. yönetimindeki 42 GN 720 plakalı Mercedes marka kömür yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde devrildi. Devrilen tır Kastamonu- Çankırı karayolunun Çankırı istikametini trafiğe kapattı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sebebiyle kapanan yolda trafik jandarma ekipleri tarafından kontrollü olarak sağlanabildi. Tırın çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından karayolu tekrar araç trafiğine açıldı. Kazada sürücüsü ise yara almadan kurtuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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