Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Kömür imalatı yapılan iş yeri alev alev yandı

Kömür imalatı yapılan iş yeri alev alev yandı

3. Sayfa Haberleri

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde mangal kömürü imalatı yapılan iş yeri alevlere teslim oldu.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde mangal kömürü imalatı yapılan iş yeri alevlere teslim oldu. Yangında 1 kişi dumandan etkilendi.

Olay, Doğantepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan mangal kömürü imalatı yapılan iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Olayı fark eden iş yeri çalışanları dışarı çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Sağlık ekipleri ise dumandan etkilenen iş yeri çalışanı M.A.'ya ilk müdahaleyi yaptı. M.A., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Alevler itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kocaeli Seçim Sonuçları
Kocaeli Yerel Seçim Sonuçları 2019
Kocaeli Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhuriyet Caddesi Başiskele İtfaiye Kocaeli 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title