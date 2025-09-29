Haberler

Komşusunun Ziynet Eşyalarını Çalan Kadının Kameradaki Anları Ortaya Çıktı

Komşusunun Ziynet Eşyalarını Çalan Kadının Kameradaki Anları Ortaya Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da, yardım için gittiği komşusunun 200 bin TL değerindeki ziynet eşyasını çalan H.K.'nın kuyumcuda altın satma anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Samsun'da yardıma gittiği komşusunun 200 bin TL değerindeki ziynet eşyasını çalan kadının kuyumcuya altını satma anının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Olay, İlkadım ilçesinde 25 Eylül Perşembe günü saat 15.30 sıralarında meydana geldi. İzmir'de yaşayan N.A. (41), Samsun'daki evini temizlemek için geldiğinde komşusu H.K.'yı yanına çağırdı. Bu sırada H.K., evde bulunan çantadan 200 bin TL değerindeki ziynet eşyasını çaldı. N.A., eşyalarının çalındığını fark edip polise bildirdi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin mağdurun karşı komşusu H.K. (34) olduğunu tespit etti. Polis ekiplerince yakalanan H.K., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

H.K.'nin çaldığı ziynet eşyasını kuyumcuya satma anının güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Sumud Filosu'ndan çağrı geldi, Türkiye anında müdahale etti

Sumud Filosu'ndan çağrı geldi, Türkiye anında müdahale etti
Esad'ın devrilmesi sonrası ülkesine dönen Suriyelilerin sayısı belli oldu

Yerlikaya duyurdu! İşte Esad sonrası ülkesine dönen Suriyeli sayısı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arda Turan ve yüzüne bakmadığı spiker arasında Türkçe diyalog

Bir zamanlar yüzüne bakmıyordu, şimdi Türkçe konuşup gülüşüyorlar
Bağımlı kızının dramını anlattı: Kızım doğum yaptı, babası belli değil

Bir babanın çaresizliği: Kızım doğum yaptı, babası belli değil
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.