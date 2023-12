Komşusunun yeni aldığı 1 buçuk milyon liralık aracı, taşla boydan boya böyle çizdi

Araçta 350 bin TL zarar meydana gelirken, gözaltına alınan komşu ifadesinin ardından serbest bırakıldı

ANTALYA - Antalya'da bir kişinin 16 gün önce 1,5 milyon TL'ye satı aldığı yeni otomobili, komşusu tarafından taş parçasıyla boydan boya çizildi. Otomobilde yaklaşık 350 bin TL'lik zarar oluşurken, araca zarar veren komşu polis ekiplerince gözaltına alınıp ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Olay, 6 Kasım Çarşamba günü Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre olay gününden 16 gün önce bayiden 1,5 milyon TL'ye yeni bir otomobil satın alan Deniz Güneş Kumsal, aracını park edip evine çıktı. Yaklaşık 1 saat sonra otomobiline gelen Kumsal, aracının boydan boya çizildiğini fark edince neye uğradığını şaşırdı. Kumsal, güvenlik kameralarını incelediğinde ise otomobilinin komşusu C. Ö. tarafından çizildiğini görünce durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, Kumsal'ın şikayeti üzerine C. Ö.'yü gözaltına aldı. Polis merkezine götürülen C. Ö., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan olay anı sitenin güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde C. Ö'nün yerden taş alıp aracı çizmesi, ardından taşı atıp siteye girmesi yer aldı.