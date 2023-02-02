Komşusunun köpeğinin saldırısına uğrayan vatandaşın parmağı koptu, eli parçalandı

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde iş için gittiği komşusunun köpeğinin saldırısına uğrayan kepçe operatörünün parmağı koptu, eli de parçalandı. 23 gün boyunca hastanede tedavi gören vatandaş, taburcu edildi.

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde kepçe operatörlüğü yapan Adem Kibritçi, komşusunun evine çalışmak için gitti. Kepçe ile gittiği evin önünden araçtan inen Adem Kibritçi'ye evde bulunan köpek saldırdı. Köpeğin saldırısında işaret parmağı kopan ve eli parçalanan Adem Kibritçi, kaçarak köpekten kurtuldu. Kendi imkanlarıyla İhsangazi Devlet Hastanesine giden Adem Kibritçi, buradaki ilk müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Daha sonra Ankara Şehir Hastanesine sevk edilen Kibritçi, tedavi altına alındı. Adem Kibritçi'nin parmağı, doku uyuşmazlığı sebebiyle doktorlar tarafından tarafından kesildi. Kibritçi'nin ayağından alınan doku, kesilen parmağının yerine yerleştirildi. 23 gün boyunca hastanede tedavi gören Kibritçi, daha sonra taburcu edilerek evine gönderildi.

"Kepçenin üzerinden iner inmez köpek saldırdı ve işaret parmağımı kopardı"

Yaşanan olayı anlatan Adem Kibritçi, "Esnaflık yapıyorum. Kepçem var, kepçem ile köyümde işim çıktı, ben de köyüme işimi yapmaya gitmiştim. Köyde kendi işimi yaptım, köyden bir arkadaşım, 'benim de bir işim var, değirmene gelebilir misin' dedi. İşimi bitirdim, akşam İhsangazi ilçesine dönerken, komşumun değirmenine uğradım. Kapıları bana kendisi açıverdi. Beni uyarmadı, ikaz etmedi. Kepçe ile içeriye girdiğimde ne olduğunu anlamadım, bana el işaretinde bulundu. Bunun üzerine kepçeyi durdurdum ve aşağıya indim. Kepçeyi frenlerken bu sırada köpek üzerime geldi. Köpeği görünce kaçamadım ve bana saldırdı. Köpek, parmağımı ısırdı ve parmağımı kopardı. O sırada ben bir boşluk bulup kaçtım ve dışarıya çıktım. Ailem köydeydi, babam değirmenin yakınından geçiyordu, ben de araca bindim ve İhsangazi İlçe Devlet Hastanesine gittim. Burada ilk müdahale yapıldı, tetanoz ve kuduz aşısı yaptılar, tentürdiyot döktüler. Ardından beni Kastamonu'ya sevk ettiler. Araçla Kastamonu'ya gittik. Kastamonu'da ilk müdahale yapıldı, tentürdiyot dökülerek elim parmağım yıkandı, başka bir müdahalede bulunamadılar. Daha sonra Ankara Şehir Hastanesine sevkim yapıldı" dedi.

"Bacağımdan aldıkları dokuyu, kesilen parmağımın olduğu bölgeye yapıştırdılar"

23 gün boyunca hastanede tedavi gördüğünü ve üs üste ameliyatlara alındığını belirten Adem Kibritçi, "Ambulansa binip gece yarısı Ankara Şehir Hastanesine gittik. Hastanenin acil girişinde bir süre bekledikten sonra yatışımız yapıldı. Öğleye doğru beni tekrar acil girişine aldılar ve parmağımı diktiler. Akşam tekrar ameliyat yapacaklarını söylediler. Akşam tekrar ameliyata alındım ve 5 saat sürdü. Parmağımın dokusu uyuşmadı. Sonra parmağım kurudu ve kangrene dönüştü. Kangren olunca, 'parmağının içerisi enfeksiyon kapmış, parmağını keseceğiz' dediler. Bir hafta sonra beni tekrar ameliyat yaptılar ve 10 saat süren ameliyat sonrası parmağımı kestiler. Bacağımdan alınan dokuyla parmağımın kesildiği yere doğru yapıştırdılar ve elimi alçıya aldılar. Köpek saldırısı sonrası parmağımı kaybettim, elim de parçalandı. Bu tedavilerim sürecinde hastanede 23 gün boyunca yattım. Daha bu tedavinin ne kadar süreceği belli değil, şu anda 1 aydır tedavi görüyorum" diye konuştu.

Yaşadığı bu süreçte çok acı çektiğini ifade eden Adem Kibritçi, "Başkasının da başına gelmesini istemiyorum. Yetkililerden bu sorun konusunda yardım bekliyorum" şeklinde konuştu. - KASTAMONU