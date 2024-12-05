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Komşusunun Evine Gasp İçin Giren Kadına Ev Hapsi Cezası

Komşusunun Evine Gasp İçin Giren Kadına Ev Hapsi Cezası
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Samsun'da, kapısı açık bırakılan komşusunun evine girerek altın bileziklerini gaspettiği iddia edilen kadına ev hapsi cezası verildi. Yaşlı kadın, gasp sırasında ciddi yaralanmalar yaşadı.

Samsun'da kapısı açık bırakılan komşusunun evine kar maskesiyle girip komşusunun kolundaki bilezikleri gasp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan kadına ev hapsi cezası verildi.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan Irak uyruklu H.A. (68) adlı kadın evinin kapısını açık bırakarak aynı binada ikamet eden apartman yöneticisine aidat vermek için evinden çıktı. Bu sırada aynı binada oturan E.B.(45) adlı kadın yüzüne kar maskesi takıp kapısı açık olan Iraklı komşusunun evine girdi. Eve gelen H.A. evin yatak odasından tıkırtı sesleri gelmesi üzerine kontrol ettiğinde yüzü kar maskeli kadın ile karşılaştı. E.B. yaşlı kadının üzerine atlayarak kafasında vazo kırdı ve kolundaki 6 adet altın bileziği gasp etti. Boğuşma sırasında yaşlı kadın kar maskesini yüzünden çıkardığı kişinin komşu kadın olduğunu görünce şoke oldu. E.B. evden altın bilezikler ile kaçtı.

Bilezikleri kolundan alınırken kolu kırılan ve kafasından yaralanan H.A. hastaneye kaldırıldı. H.A.'nın şikayeti üzerine E.B., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis olayla bağlantısı olma ihtimali üzerine E.B.'nin akrabası olan N.Ö. adlı kadını da gözaltına aldı. Polisteki sorguları tamamlanan E.B. ve N.Ö. Samsun Adliyesine çıkarıldı. Savcıya ifade veren ve suçlamaları kabul etmeyen N.Ö. serbest bırakılırken, E.B. ise tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye ifade veren E.B. hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. E.B.'ye mahkemece ev hapsi verildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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