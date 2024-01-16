Komşusunun altınlarını çalan kadın gözaltına alındı

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde komşusunun ziynet eşyalarını çalan kadın gözaltına alındı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri hırsızlık suçlarına yönelik asayiş çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede İskenderun ilçesi Pirireis Mahallesi'nde 9 Ocak tarihinde hırsızlık olayı meydana geldi. Olayla ilgili yapılan çalışmalar sonucunda; komşusunun ziynet eşyalarını çaldığı tespit edilen şüpheli M.D., 12 Ocak tarihinde yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili polis ekiplerinin yaptığı aramada; 3 burma bilezik altın, 7 tam altın, 1 kapalı tam ata altını, 3 yarım altın, 6 çeyrek altın, 1 kadın yüzük, 1 çift altın kadın küpe ve 1 koyu renkli erkek yüzük ele geçirildi.

Hırsızlık olayının şüphelisi M.D. 13 Ocak tarihinde işlemleri yapılmak üzere adli mercilere teslim edildi.