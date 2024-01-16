Komşusunun altınlarını çalan kadın gözaltına alındı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde komşusunun ziynet eşyalarını çalan kadın gözaltına alındı. Olayla ilgili yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli yakalandı ve çalınan altınlar ele geçirildi.
Komşusunun altınlarını çalan kadın gözaltına alındı
HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde komşusunun ziynet eşyalarını çalan kadın gözaltına alındı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri hırsızlık suçlarına yönelik asayiş çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede İskenderun ilçesi Pirireis Mahallesi'nde 9 Ocak tarihinde hırsızlık olayı meydana geldi. Olayla ilgili yapılan çalışmalar sonucunda; komşusunun ziynet eşyalarını çaldığı tespit edilen şüpheli M.D., 12 Ocak tarihinde yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili polis ekiplerinin yaptığı aramada; 3 burma bilezik altın, 7 tam altın, 1 kapalı tam ata altını, 3 yarım altın, 6 çeyrek altın, 1 kadın yüzük, 1 çift altın kadın küpe ve 1 koyu renkli erkek yüzük ele geçirildi.
Hırsızlık olayının şüphelisi M.D. 13 Ocak tarihinde işlemleri yapılmak üzere adli mercilere teslim edildi.