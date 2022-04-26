Komşusunu öldüren cinayet şüphelisi evinde yakalandı

Diyarbakır'da komşusunu oturdukları mahallede tabancayla öldürdükten sonra kaçan şüpheli, yapılan çalışma sonucu evinde yakaladı.

Olay, dün sabah saat 10.50 sıralarında Yenişehir ilçesine bağlı Dicle Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Fuat Akgök (37) ile Berhudar İ. (29) arasında sebebi bilinmeyen bir tartışma yaşandı. Silahlı kavgaya dönen olayda Akgök, Berhudar İ. tarafından açılan ateş sonucu ağır yaralandı. Tedavi altına alınan Akgök, yapılan tüm müdahalelere kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Akgök'ün cansız bedeni otopsi işlemleri için morga götürülürken, yakınları olduğu iddia edilen kişiler ise dün öğle saatlerinde şüphelinin evini taşlayıp, ateşe verdi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, maddi hasar oluştu.

Polis cinayet şüphelisini saklandığı evde yakaladı

Olaya ilişkin çalışmalarını sürdüren Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler, şüpheli Berhudar İ.'yi saklandığı evde yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. - DİYARBAKIR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa