Üye Girişi
Haberler

Komşusunu kürekle öldüren sanığa müebbet hapis cezası

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan'da geçtiğimiz yıl temmuz ayında komşusu olan 4 çocuk babası emekli adamı, evinin bahçesinde kafasına kürekle vurularak öldüren sanık, kasten öldürmek suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Komşusunu kürekle öldüren sanığa müebbet hapis cezası

ERZİNCAN - Erzincan'da geçtiğimiz yıl temmuz ayında komşusu olan 4 çocuk babası emekli adamı, evinin bahçesinde kafasına kürekle vurularak öldüren sanık, kasten öldürmek suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Hacı Cenap Kaya, Espiye L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla bağlandı.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Hacı Cenap Kaya'yı "kasten öldürmek" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Cezada indirim uygulamayan mahkeme, Kaya hakkında hükümle birlikte tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Olay:

31 Temmuz 2023 tarihinde Erzincan merkez, Kavakyolu semti Hamidiye Mahallesi 216 Sokak üzerinde bulunan müstakil evin bahçesinde öğle saatlerinde meydana geldi. Şeker Fabrikasından emekli olan 4 çocuk babası Nadim Yeşil evinin bahçesinde kafasına kürek ve sopayla vurularak öldürülmüş halde cesedi bulundu. Olayla ilgili Hacı Cenap Kaya polis tarafından yakalandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Erzincan Çocuk Mahkeme Ceza Cinayet Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Asgari ücrete ara zam çalışması yok

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Asgari ücrete ara zam çalışması yok

 AK Parti'de değişim başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart'ın faturasını 7 il başkanına kesti

AK Parti'de değişim başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart'ın faturasını 7 il başkanına kesti

 Tasarruf tedbirleri varken Bakan Şimşek neden lüks araca biniyor? Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama var

Tasarruf tedbirleri varken Bakan Şimşek neden lüks araca biniyor? Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama var

 HÜDA Par'dan tekbirli restoran baskınlarına yönelik açıklama! Hükümete çağrı yaptılar

HÜDA Par'dan tekbirli restoran baskınlarına yönelik açıklama! Hükümete çağrı yaptılar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title