Komşusunu el bombasıyla tehdit eden kadının evinden 2 el bombası çıktı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kavga ettiği komşusunu el bombasıyla tehdit eden kadın yakalandı. Polis tarafından yapılan aramada kadının evinde 2 el bombası bulundu.
Komşusunu el bombasıyla tehdit eden kadının evinden 2 el bombası çıktı
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kavga ettiği komşusunu el bombasıyla tehdit eden kadın yakalandı.
İlçenin Ayvanat Mahallesinde meydana gelen olayda, iddiaya göre mahallede komşular arasında yaşanan kavga sonrasında, R.Ş. isimli kadın komşusuna giderek, yanında götürdüğü el bombasını gösterip tehdit etti.
Durumu polis ekiplerine bildiren ev sakinleri, kadından şikayetçi oldu. Polis R.Ş'nin kaldığı adreste yaptığı aramada 2 el bombası ele geçirdi. Kadın gözaltına alındı.
R.Ş. emniyetteki işlemleri sonrasında çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.