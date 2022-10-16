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Komşusu 2 çocuk annesi kadını çocuklarının gözleri önünde öldürdü

3. Sayfa Haberleri

Komşusu 2 çocuk annesi kadını çocuklarının gözleri önünde öldürdü

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 36 yaşındaki kadın, komşusu tarafından çocuklarının gözleri önünde bıçaklanarak öldürüldü.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 36 yaşındaki kadın, komşusu tarafından çocuklarının gözleri önünde bıçaklanarak öldürüldü.

İddiaya göre, Mimar Sinan Mahallesi'nde N.Ç. (36) adlı kadın, çocuklarını okuldan aldıktan sonra evine dönerken aralarında husumet bulunan komşusu M.K. (34) ile karşılaştı. M.K., yanındaki bıçakla N.Ç.'yi vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan N.Ç., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, M.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. İşlemleri tamamlanan M.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kayseri Mimar 3. Sayfa Haberler

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