Komşuların park kavgası cinayetinde 1 kişi tutuklandı - Haberler

Komşuların park kavgası cinayetinde 1 kişi tutuklandı

BURSA - Bursa'da komşuların park kavgasında 1 kişi ölürken 1 kişide yaralandı. Olaydan sonra gözaltına alınan 2 kişinin emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece 1'i tutuklanırken diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, bugün öğlen saatlerinde Gemlik ilçesi Hastane Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında daha önceden park meselesi yüzünden husumet olan Lokman Cört, Nezir Cört ve Yusuf A., Hüseyin Ö. sokak ortasında karşılaştı. Aralarında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Biranda çıkan arbedede Lokman Cört ve Nezir Cört bıçakla yaralandı.

Yaralılara ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılırken, yaralılar ambulansla Gemlik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ağır yaralanan Lokman Dereli, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralanan Nezir Cört'ün ise tedavisi devam ediyor.

Komşu olduklarını ifade eden Yusuf A., 'kayınçosu Hüseyin Ö. ile ilk olarak eczaneye gittiklerini ve iki kardeşin de orada peşlerinde olduğunu' söyledi.

Hüseyin Ö. ise, 'Uzun süre takip etmeleri ve sataşmaları sonrasında kovalamak için pidecinin önünden geçerken, içeriye girerek bıçak aldım. Amacım öldürmek değil, yaralamak ve korkutmaktı' ifadelerini kullandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece Hüseyin Ö. tutuklanarak cezaevine gönderilirken Yusuf A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.