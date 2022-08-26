Komşuların küfür tartışmasında ortalık savaş alanına döndü: 2 yaralı 3. Sayfa Haberleri Esenyurt'ta komşular arasında yaşanan küfür tartışması silahlı kavgaya dönüştü. Esenyurt'ta komşular arasında yaşanan küfür tartışması silahlı kavgaya dönüştü. Yaşanan olayda 2 kişinin yaralandığı öğrenilirken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü Esenyurt Örnek Mahallesi'nde yaşandı. İddialara göre komşular arasında küfür etme nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen olay silah ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüşürken, olayda iki kişinin yaralandığı öğrenildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine çok sayıda polis ekibi kavganın yaşandığı yere gelirken, yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Esenyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı şahısların akrabaları hastane önünde kalabalık oluştururken, tedbir amaçlı çevik kuvvet ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaşanan o anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Esenyurt 3. Sayfa Haberler

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