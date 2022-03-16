Komşuların kavgasında kan aktı: 1 yaralı - Haberler

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Komşuların kavgasında kan aktı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Komşuların kavgasında kan aktı: 1 yaralı

Zonguldak'ta komşular arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ta komşular arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Bir kişi kesici aletle elinden yaralandı. Polis birbirinden şikayetçi olan tarafları karakola götürdü.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Ontemmuz Mahallesi Zakkum Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, iki aile arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga esnasında taraflardan biri kesici alet kullandı. S.K. isimli bir kişi ise kesici aletle elinden yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin yapıldığı yaralı ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri ise birbirinden şikayetçi olan tarafları polis merkezine götürdü. - ZONGULDAK

Komşuların kavgasında kan aktı: 1 yaralı

Komşuların kavgasında kan aktı: 1 yaralı

Komşuların kavgasında kan aktı: 1 yaralı

Komşuların kavgasında kan aktı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zonguldak, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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