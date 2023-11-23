Komşuları tarafından öldürülen 2'si çocuk 5 kişi son yolculuklarına uğurlandı

ANKARA - Ankara'da komşuları tarafından uğradıkları silahlı saldırıda öldürülen 2'si çocuk 5 kişi son yolculuğuna uğurlandı.

Sincan'da meydana gelen olayda Tahsi Ü. (72), gürültü çıkardıkları için pompalı tüfekle üst komşularının evini bastı. Aynı aileden Behiye Turgut onun oğlu Hamdi Turgut ile gelini Sunay Turgut ve çiftin çocukları Mustafa Turgut ile Ceyda Turgut'u öldüren katil zanlısı, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Katledilen aile için memleketleri Ayaş'ın Oltan Köyü'nde yer alan Oltan Mahallesi Yeni Cami'sinde cenaze namazı kılındı. Talihsiz ailenin cansız bedenleri kılınan namazın ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. Canezede Turgut ailesinin akrabaları ve komşuları yer aldı.