Komşular arası silahlı 'Yarım çuval patates' kavgası: 2 yaralı - Haberler

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Komşular arası silahlı 'Yarım çuval patates' kavgası: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Komşular arası silahlı 'Yarım çuval patates' kavgası: 2 yaralı

Komşular arası silahlı 'Yarım çuval patates' kavgası: 2 yaralı Adana'da komşular arası 'Yarım çuval fazla patates aldın' kavgasında 1 kişi tüfekle kolundan, 1 kişide darp nedeniyle kafasından yaralandı.

Komşular arası silahlı 'Yarım çuval patates' kavgası: 2 yaralı

ADANA - Adana'da komşular arası 'Yarım çuval fazla patates aldın' kavgasında 1 kişi tüfekle kolundan, 1 kişide darp nedeniyle kafasından yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Sarıçam İlçesi'ne bağlı Buruk Cumhuriyet Mahallesi 1039 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, kentte patates başakçılığı yaparak geçimlerini sürdüren Kaya ve Yüksel aileleri arasında akşam saatlerinde 'Yarım çuval fazla patates aldın' tartışması çıktı.

Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Bu sırada Kaya ailesinden 2 kişi av tüfeğiyle komşularına ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalarla 19 yaşındaki Cemile Yüksel kolundan yaralanırken kardeşi 17 yaşındaki Emirhan ise darp nedeniyle kafasından yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken polis ekipleri kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan sokağın hemen yanında yapılan kır düğününün ise silahlı kavgaya rağmen devam etmesi dikkat çekti.

İhlas Haber Ajansı / Umutcan İşledici - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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