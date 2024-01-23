İzmit'te Komşusunu Öldüren Sanık İlk Kez Hakim Karşısına Çıktı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde beraber alkol içtiği komşusunu öldüren sanık ilk kez hakim karşısına çıktı. Savunmasında, ölen komşusunun nişanlısına küfür ettiğini öne süren sanık, "Alkol etkisiyle olay gerçekleşmiştir. Alkol olmasaydı bu olay gerçekleşmezdi" dedi.

Olay, 21 Haziran 2023'de Durhasan Mahallesi'ndeki ağaçlık alanda meydana geldi. İddiaya göre, İsmail Kütük (54) ile Erdem D. (35) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Erdem D., pompalı tüfekle İsmail Kütük'e ateş etti. Kurşunlar vücuduna isabet eden Kütük, olay yerinde yaşamını yitirdi. İlçe Jandarma Komutanlığına giderek teslim olan Erdem D. ise tutuklandı.

"Nikah günü aldığımı, evleneceğini söyledim"

Olaya ilişkin açılan davanın ilk duruşması Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesince görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Erdem D., maktulün ailesi, tanıklar ve taraf avukatları katıldı. Savunması için söz hakkı verilen Erdem D., İsmail Kütük ile yıllardır komşu olduklarını belirterek, "İsmail ile aramızda geçmişe dayalı husumet yoktur. Olay günü işten çıktığımda İsmail ile karşılaştım, 'Akşam oturalım sohbet edelim' diye konuştuk. Eve gittim, malzemeleri eve bıraktım ve İsmail ile buluştuk, büfeden bira aldık. Araçta da 5-6 bira vardı. Köye ormanlık alana gittik, bira içmeye ve sohbet etmeye başladık. İsmail'e alkolü bırakacağımı, sadece ev ve iş işe ilgileneceğimi, beraber olduğum kadının 2 aylık hamile olduğunu, nikah günü aldığımı, evleneceğini söyledim" dedi.

"İsmail bana, 'O çocuk da senden değildir, çocuğun kimden olduğu belli değil' dedi"

İsmail Kütük'ün müstakbel eşi hakkında çirkin sözler kullandığını iddia eden Erdem D., "İsmail, 'Sen bu dediklerini yapamazsın, alkolü bırakamazsın. O çocuk da senden değildir, çocuğun kimden olduğu belli değil' diyerek nişanlıma küfür etti. Söyledikleri karşısında İsmail'e karşı çıkınca yüzüme tükürüp küfür etti, tokat attı. Yerde duran tüfeği kendisine doğrultum. İsmail tüfeğin namusunu tutarak 'Beni mi vuracaksın?' diyerek küfür etti. Aramızda arbede oldu, tüfeği doğrulttuğumda elim tetikteydi ve tüfek patladı. Neresine isabet ettiğini hatırlamıyorum. Yere düşmeyince yine bana saldıracak düşüncesiyle 2 kez daha tetiğe bastım. Sonra olay yerinden uzaklaştım" diye konuştu konuştu.

"Cezaevinde evlendim"

Erdem D., olayın ardından durumu ailesine bildirdiğini ifade ederek, savunmasını şöyle sürdürdü:

"Kız arkadaşımı, ailemi aradım, durumu anlattım ve jandarmaya giderek teslim oldum. Ambulansı arayıp jandarma ile tekrar olay yerine gittim. Cezaevinde evlendim, bakmakla yükümlü olduğum yaşlı annem vardır, pişmanım. Olay günü hatırladığım kadarıyla 14-15 bira içtim. Olay esnasında alkollüydüm. İsmail de 4-5 bira içmiştir. İsmail ile geçmişe dayalı husumetim yoktur. Kırsal kesimde oturduğum için tüfeği sürekli arabamda bulunduruyordum. Alkol aldığım zaman bazen havaya ateş ederim o yüzden olay günü tüfeği yanıma yere koymuştum. Alkol etkisiyle olay gerçekleşmiştir. Alkol olmasaydı bu olay gerçekleşmezdi"

"Sanığın ablası babam konusunda ağzımı aradı"

Olaya ilişkin dinlenen maktulün kızı S.E., "Sanığın ablası gece 23.00'te beni aradı ve babam konusunda ağzımı aradı. Zannımca ablası olayı biliyordu, bunu bana söyleseydi sağlık ekiplerine durumu bildirir ve babamı kurtarabilirdik. Sanıktan ve ablası G.'den şikayetçiyim. Sanığın iffeti ile ilgili olumsuz durum duymadık, babam da sanığın eşini tanımazdı" şeklinde konuştu.

"Babamı gasp edip öldürüldüğünü düşünüyorum"

Maktulün oğlu S. Kütük ise "Olay günü babam 20.00 civarında tarladan geldi, yemek yedi. Sanık babamın cep telefonundan 2 kez aramış. Ben kahvehaneye gittim. Sanığın kahvehane önünden hızlıca gittiğini gördüm. Sonradan babamı alıp gitmiş. Olay 22.30 civarında olmuş ama sanık 03.00 civarında jandarmaya gitmiş. Olay nedeniyle şikayetçiyim. Babam kimliksiz ve cüzdansız evden çıkmazdı. Olay günü kimliğini ve cüzdanını bulamadık. Babamı gasp edip öldürüldüğünü düşünüyorum" diye konuştu.

Mahkeme başkanının sorusu üzerine Erdem D., maktulün cüzdanı ve kimliği ile ilgili bilgisinin olmadığını söyledi.

Annesinin ve eşinin başka adamlarla ilişkisi olduğunu söyledi iddiası

Tanık olarak dinlenen sanığın eşi M.D., "Olay günü Erdem beni aradı, ağlıyordu. İsmail'in bana ve annesine bel altı sözler söylediğini, uyarmasına rağmen sözlerine devam edince ateş ettiğini söyledi. Erdem, İsmail'in kendisine 'Annemin ve senin başka adamlarla ilişki yaşadığını söyledi. Kendisini uyardım ama sözlerine devam etti' dedi. Benim bilgim bundan ibarettir" ifadelerini kullandı.

"Alkolün etkisiyle böyle konuştuğunu düşündüm"

Tanık olarak dinlenen sanığın ablası G.A. ise "Olay gecesi kardeşim beni aradı, ağlıyordu, sesinden alkollü olduğunu beliydi. Kardeşim, İsmail abiyi vurduğunu söyledi ama ben inanmadım. Alkolün etkisiyle böyle konuştuğunu düşündüm. İnanmadığım için Sibel'i aradım. Olağan üstü durumla karşılaşmayınca telefonu kapattım"

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi. - KOCAELİ