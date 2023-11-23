Ankara'da gürültü yaptığı gerekçesiyle komşularının evini tüfekle basan bir kişi, aynı aileden 5 kişiyi öldürdü. Cani komşudan kaçmaya çalışan kız çocuğunun ise komşularından yardım istediği ve 'Bizi kurtarın, abimle babamı öldürdü' dediği öğrenildi.

- Komşu cinayetinde katledilen kız çocuğunun son cümleleri, "Bizi kurtarın, abimle babamı öldürdü' olmuş

ANKARA - Ankara'da gürültü yaptığı gerekçesiyle komşularının evini tüfekle basan bir kişi, aynı aileden 5 kişiyi öldürdü. Cani komşudan kaçmaya çalışan kız çocuğunun ise komşularından yardım istediği ve "Bizi kurtarın, abimle babamı öldürdü" dediği öğrenildi.

Sincan'da meydana gelen olayda, Tahsin Ü., sürekli gürültü çıkardığını ileri sürdüğü komşularının evini tüfekle basarak, Behiye Turgut (69), onun oğlu Hamdi Turgut ile gelini Sunay Turgut ve çiftin çocukları Mustafa Turgut ile Ceyda Turgut'u öldürmüştü. Olay yerinde yakalanan katil zanlısı polis ekiplerince gözaltına alınırken, Turgut çiftinin en küçük çocukları H.E.T. ise akrabalarına teslim edildi.

"Balkonda vurup katletti

Olayın tanıklarından Dudu Bal, saldırgandan kaçmaya çalışan Ceyda Turgut'un yardım çığlıkları attığını belirterek, "Camlarımıza saçmalar isabet etti. Ses geldiğini duyduk, dışarıya çıktık. Balkonda anne ile kızını gördük. 'Bizi kurtarın. Abimle babamı öldürdü' dedi. Kızım telefonla polise ihbar etmeye gittiği anda balkonda onları da vurup katletti" ifadelerini kullandı.