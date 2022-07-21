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Komiser yardımcısını çarparak yaralayan alkollü sürücü tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Komiser yardımcısını çarparak yaralayan alkollü sürücü tutuklandı

Uşak'ta trafik ekiplerince yapılan denetlemelerde kaçarken komiser yardımcısına çarpan alkollü sürücü tutuklandı.

Uşak'ta trafik ekiplerince yapılan denetlemelerde kaçarken komiser yardımcısına çarpan alkollü sürücü tutuklandı.

Uşak Merkez'de İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri Değirmendere Caddesi'nde trafik uygulaması yaptığı sırada M.E.T. (31),kontrolündeki 45 AIE 807 plakalı kamyonetle dur ihtarına uymayarak Komiser Yardımcısı İ.B.'ye çarparak kaçtı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 20 metre sürüklenen komiser yardımcısı kafasından yaralandı. İhbarlar doğrultusunda olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan komiser yardımcısı Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken çarpan sürücü ise Kemalöz Mahallesi'nde aracını bırakarak kaçmaya çalıştığı sırada kıskıvrak yakalandı. Ekiplerce gözaltına alınan sürücü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Komiser yardımcısı İ.B.'nin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi. - UŞAK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Trafik Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Uşak 3. Sayfa Haberler

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