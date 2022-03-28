Komiser yardımcılığı sınavı sorularını ele geçiren 15 sanığın yargılamasına devam edildi

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'da, 2011 yılında yapılan komiser yardımcılığı sınavı öncesinde soruları ele geçirdikleri iddia edilen 15 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, 2011 yılında yapılan komiser yardımcılığı sınavı öncesinde soruları ele geçirdikleri belirlenen 15 eski polis memurunun yargılanmasına devam edildi. Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuksuz yargılanan sanıklardan 9'u hazır bulundu. Tutuksuz yargılanan 5 sanık ile farklı bir suçtan tutuklu bulunan 1 sanık ise SEGBİS sistemiyle duruşmaya katıldı.

Duruşmada mahkeme heyeti, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından gönderilen HTS analiz raporuyla ilgili sanıkların savunmasını istedi. Sanıklar, HTS analiz raporunu henüz inceleyemediklerini belirterek, savunma yapabilmeleri için süre istedi. Mahkeme heyeti, 'kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık', 'resmi belgede sahtecilik', 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçlarından yargılanan sanıkların HTS kayıtlarına yönelik savunmalarını hazırlamaları için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - KASTAMONU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa