Komedyen Egemen Şimşek, Peygamberlere Hakaret Nedeniyle Tutuklandı

Egemen Şimşek, yaptığı programda Hz. İsa ve Hz. Musa Peygamberlere yönelik küfür içeren sözlerden dolayı tutuklandı. Sosyal medyada tepkilere neden olan bu olay, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçlamasıyla soruşturma başlatmasına yol açtı.

Yaptığı programda Hz. İsa ve Hz. Musa Peygamberlerle ilgili küfür ve hakaret içerikli sözler kullanan komedyen Egemen Şimşek, 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan tutuklandı.

Egemen Şimşek isimli komedyen, yaptığı bir programda Hz. İsa ve Hz. Musa Peygamberlerle ilgili küfür ve hakaret içerikli ifadeler kullandı. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler büyük tepki çekti. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı şahıs hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan soruşturma başlattı. Gözaltına alınan Egemen Şimşek, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

