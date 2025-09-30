Komedyen Egemen Şimşek, Peygamberlere Hakaret Nedeniyle Tutuklandı
Egemen Şimşek isimli komedyen, yaptığı bir programda Hz. İsa ve Hz. Musa Peygamberlerle ilgili küfür ve hakaret içerikli ifadeler kullandı. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler büyük tepki çekti. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı şahıs hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan soruşturma başlattı. Gözaltına alınan Egemen Şimşek, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa