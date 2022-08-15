Haber : KOM ekiplerinin yakaladığı şüphelinin üzerinden tabancalar ve mermiler çıktı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

KOM ekiplerinin yakaladığı şüphelinin üzerinden tabancalar ve mermiler çıktı

KOM ekiplerinin yakaladığı şüphelinin üzerinden tabancalar ve mermiler çıktı

Zonguldak'ta KOM ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelinin üzerinden tabancalar ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Zonguldak'ta KOM ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelinin üzerinden tabancalar ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri, Çaycuma ilçesindeki bir evde arama gerçekleştirdi. Aramada iki adet ruhsatsız tabanca, bir adet kuru sıkı tabanca, iki adet tabanca namlusu, 180 adet tabanca fişeği, 6 adet şarjör, 14 adet plastik kapsül ele geçirildi. Gözaltına alınan D.D. (39) ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Zonguldak 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title