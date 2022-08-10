Haber : KOM ekipleri sigara kaçakçılarına geçit vermedi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

KOM ekipleri sigara kaçakçılarına geçit vermedi

 - Güncelleme:
KOM ekipleri sigara kaçakçılarına geçit vermedi

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, kaçak tütün mamullerini piyasaya sürmeye çalışan 4 kişi hakkında işlem yapıldı.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, kaçak tütün mamullerini piyasaya sürmeye çalışan 4 kişi hakkında işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kentte kaçak tütün mamullerini piyasaya sürmeye çalışan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Eş zamanlı olarak 5 farklı adreste arama yapan ekipler, bin 500 paket kaçak sigara, 20 bin dal doldurulmuş makaron, 40 bin dal boş makaron, 200 kilo nargile tütünü ve 500 adet sökülmüş TAPDK bandrolü ele geçirildi.

Ayrıca, 4 kişiye de işlem yapıldı. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Kayseri 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title