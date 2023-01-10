KOM ekipleri kaçakçılara göz açtırmıyor

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince bir haftada yapılan çalışmalarda çok sayıda kaçak tütün, alkol ve telefon ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince bir haftada yapılan çalışmalarda çok sayıda kaçak tütün, alkol ve telefon ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte kaçakçılıkla mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Çalışmalar çerçevesinde son bir haftada düzenlenen operasyonlarda; 347 kilo nargile tütünü, 127 kilo tütün, bin 300 adet sahte TPDK bandrolü, 26 litre etil alkol, 77 adet alkol likidi, 25 adet cep telefonu, 390 paket sigara, 108 adet cinsel içerikli ilaç ele geçirildi. - KAYSERİ