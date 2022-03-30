VEZİRKÖPRÜ, SAMSUN (İHA) - Samsun'da bir kişi evindeki tekli koltukta oturur halde ölü bulundu.

Olay, Samsun'un Vezirköprü ilçesi Taşkake Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Yılmaz (57) evinde yakınları tarafından tekli koltukta ölü olarak bulundu. Olay polise haber verildi. Mehmet Yılmaz'ın ölümü şüpheli bulundu. Şahsın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

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