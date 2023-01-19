Koltuk tasarım atölyesinde çıkan yangın söndürüldü 3. Sayfa Haberleri Koltuk tasarım atölyesinde çıkan yangın söndürüldü Sakarya'nın Serdivan ilçesinde koltuk tasarım atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Koltuk tasarım atölyesinde çıkan yangın söndürüldü SAKARYA - Sakarya'nın Serdivan ilçesinde koltuk tasarım atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Serdivan ilçesi Bağlar Caddesi üzerinde bulunan koltuk tasarım atölyesinde henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Meydana gelen yangın sebebiyle maddi hasar oluşurken konuya ilişkin inceleme başlatıldı. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Batuhan Saçar Serdivan Sakarya İtfaiye 3. Sayfa Haberler

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